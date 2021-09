Giornata per la sicurezza delle cure: si parla di vaccinazioni e assistenza materna e neonatale

Due postazioni, davanti all'ospedale e al centro vaccinale del PalaBCC, per informare i cittadini. È stata vissuta così a Vasto la terza Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. L’evento è organizzato dal ministero della Salute insieme con la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e in accordo con OMS che il 17 settembre celebra la mondiale della sicurezza dei pazienti.

L'edizione 2021 è stata dedicata all'assistenza materna e neonatale sicura. Il personale dell'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del San Pio, insieme alle studentesse del corso in Ostetricia di Chieti, ha allestito questa mattina le due postazioni, distribuendo materiale informativo. Particolare attenzione è stata rivolta alla vaccinazione anti-Covid in gravidanza, con le ostetriche che hanno dato il loro punto di vista sull'opportunità di vaccinarsi e mettendosi a disposizione, insieme ai ginecologi, per chiarire ogni possibile dubbio delle gestanti. In questa giornata molte future mamme hanno ricevuto la vaccinazione negli hub di Chieti, Lanciano e Vasto.

Sono state la caposala Mariagrazia Buongiorno e l'ostetrica Michela Papantuono a raccontare, ai microfoni di Zonalocale, il senso di questa giornata.