Conte a Vasto: "Non facciamo la corsa a riempire le liste. Vi proponiamo un progetto"

Alle spalle la balconata di piazza del Popolo affacciata sul Golfo di Vasto. Davanti centinaia di simpatizzanti del Movimento 5 Stelle e cittadini che vogliono ascoltarlo dal vivo, Giuseppe Conte lancia un appello elettorale: "Noi non abbiamo fatto la corsa a riempire le liste. Noi vi proponiamo un progetto", quindi l'invito a non votare "per il parente o l'amico perché vi ha rotto le scatole".

Così, con l'arrivo a Vasto dell'ex presidente del Consiglio, entra nel vivo la campagna elettorale di Dina Carinci, la candidata sindaca dei pentastellati. Ad accogliere l'ex premier ci sono i parlamentari vastesi, Gianluca Castaldi e Carmela Grippa, il consigliere regionale Pietro Smargiassi e gli attivisti vastesi del movimento. Conte sale sul palco di piazza del Popolo e rivendica i risultati dei suoi governi: i fondi europei che serviranno a finanziare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui "25 miliardi sono già arrivati, e il reddito di cittadinanza, che "deve essere migliorato e non abolito".

Prima del comizio, Conte si è fermato per alcuni minuti a rispondere ad alcune domande dei giornalisti.