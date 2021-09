Violenza notturna nel centro storico, 26enne in ospedale con spalla e femore fratturati

Un ragazzo di 26 anni è ricoverato all'ospedale di Vasto con spalla e femore fratturati a seguito di un episodio di violenza si è verificato nella notte tra lunedì e martedì nel centro storico.

In base alle prime informazioni, era circa l'una quando il giovane è stato picchiato in via Santa Maria.

Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e portato in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove i medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato la frattura di spalla destra e femore destro. Il paziente è ora ricoverato nel reparto di ortopedia. La prognosi è di trenta giorni.

Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di via Bachelet.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di una rissa o di un'aggressione, perciò la polizia ha avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.

In aggiornamento