Inizia la guerra dei manifesti. FdI scrive al prefetto: "Menna scorretto occupa spazi altrui"

A Vasto la guerra dei manifesti elettorali è iniziata. A colpi di segnalazioni al prefetto. Il segretario di Fratelli d'Italia, Piernicola Carlesi, punta il dito contro il comitato elettorale di Francesco Menna, sindaco uscente e ricandidato per il centrosinistra.

"L'amministrazione comunale uscente - scrive Carlesi in un comunicato - ha predisposto spazi insufficienti e troppo piccoli per le affissioni dei manifesti dei candidati a sindaco, e il sindaco Menna risolve il tutto facendo attaccare scientemente in tutta la città i suoi manifesti in un formato più grande degli spazi assentiti, andando ad occupare totalmente ed impunemente gli spazi elettorali degli altri candidati. Tanto i vigili non li coprono.

La prepotenza del sindaco uscente è tale da avergli fatto stampare e affiggere dei manifesti XL extra large non curante delle dimensioni S small che lui stesso ha riservato agli spazi istituzionali per i tabelloni elettorali, ma mentre tutti i suoi avversari si sono attenuti, loro malgrado, alle regole imposte dalla amministrazione comunale uscente, il sindaco Menna le sta violando mostrandosi scorretto fino all'ultimo.

La paura di perdere per Menna è tanta (e a ragione), ma il primo cittadino deve imparare a rispettare le regole del gioco democratico al pari di tutti i cittadini e per questo Fratelli d'Italia, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini vastesi, ha chiesto l'intervento urgente del prefetto affinché a Vasto sia ripristinata la legalità e obbligata la polizia municipale a coprire immediatamente gli spazi abusivi del 'proprio' sindaco Menna, provvedendo a sanzionare (speriamo pesantemente) sia il sindaco che il committente responsabile dell'affissione abusiva".