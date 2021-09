Ambiente e mobilità sostenibile: le parole d’ordine di Sinistra per Vasto

L'ala sinistra della coalizione di Francesco Menna riparte dalle sue parole d'ordine: ambiente e mobilità sostenibile.

Presentata la lista Sinistra per Vasto. Uno a uno i nomi dei candidati sono stati elencati da Giulia Marino, Giulia Spadaccino e Annalisa Mincone, che di ognuno hanno letto il curruculum.

Il sindaco uscente e ricandidato, Francesco Menna, dice che la lista di sinistra "dà la priorità a un modello di città caratterizzato da idee ben precise. Si prospetta un'idea di città che ha già conquistato tre bandiere: la Bandiera Blu per le acque pulite, la Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino e la Bandiera Gialla per le piste ciclabili. Non era mai successo prima d'ora di ottenere contemporaneamente tutti questi riconoscimenti, è un fatto unico nella storia della città. Ci siamo riusciti anche perché abbiamo detto no alla speculazione, no alla cementificazione selvaggia, no agli interessi di pochi e ai nuovi centri commerciali, perché deve essere premiato il commercio del territorio, il commercio di prossimità, di quartiere. Questi sono dei no positivi".

"Negli ultimi quindici anni - afferma Paola Cianci - a Vasto sono stati realizzati i collegamentio ciclabili, dalla Via Verde ai percorsi bike di Punta Aderci fino al Bosco di don Venanzio". Per realizzare la rete dei percorsi destinati alle bici, "abbiamo dato mandato a un tecnico specializzato partendo dalla pianificazione per poi cominciare con la progettazione. Nel nostro programma elettorale abbiamo inserito tutte le azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Così nei prossimi cinque anni potremo iniziare a realizzare i collegamenti ciclabili". Ricorda i risultati nel settore della raccolta differenziata: "Nel 2016, subito dopo il nostro insediamento, abbiamo esteso a Vasto Marina la raccolta differenziata, poi abbiamo istituito gli ecopunti informatizzati e la raccolta differenziata per i turisti che devono ripartire e, quindi, non possono aspettare i giorni successivi per smaltire l'immondizia differenziata. Abbiamo preso per mano il progetto di isola ecologica portandola a compimento".

La lista - Ecco i candidati di Sinistra per Vasto: Paola Cianci, Francesco del Viscio, Andrea Benedetti, Lorenzo Antonellini detto Zakk, Giuseppe Bottari, Silvano Mario Bruno, Giovanni Caligiore, Serena D'Adamo, Aurora D'Ascanio, Nicola D'Ortona detto Nick, Rossella Fusoni, Filippo Giancola, Nicola Graziani, Andrea Iannone detto Ianez, Noemi Moretti, Umberto Palazzo, Maria Grazia Piccirilli, Lucio Sabatini, Giovanna Santangelo, Morena Serafini, Alessio Tenaglia, Mario Enrico Testa, Rossano Torino, Maurizio Vicoli.