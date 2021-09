Pennetta: "La prima cosa che farò è un ufficio che risponda ai cittadini 24 ore al giorno"

"Istituirò un Ufficio per i servizi in entrata e in uscita. Le persone che lavorano là devono essere disponibili 24 ore su 24 e cioè i cittadini devono poter comunicare ciò che non va a Vasto, i disservizi, qualsiasi cosa, con il telefono che deve essere funzionante e deve trovare una risposta sempre e comunque". Sarà questo il primo provvedimento di Angela Pennetta, se il 4 ottobre sarà la nuova sindaca di Vasto. La leader delle liste civiche L'Arcobaleno e L'Orizzonte è Vasto è ospite della nuova puntata di Timeout-Fuoco di fila insieme a Michele Spadaccini.

"Oramai sono anni che ci penso e, finalmente, sono riuscita a portare a termine questo desiderio, nel senso che farò di tutto, lotterò fino all'ultimo voto possibile per riuscire a essere il sindaco di Vasto", afferma Pennetta. "Guardandomi intorno e vedendo tutti i problemi della città, mi rendo conto che l'amministrazione attuale non ha svolto appieno e concretamente il lavoro che le era stato demandato".