Avanti Vasto lancia la campagna elettorale: "Lavoro, ambiente e sanità"

"Senza un lavoro dignitoso si rischia di stare ai margini della nostra società, per noi nessuno deve restare indietro". È l'occupazione la questione che Avanti Vasto mette in cima alla sua agenda politica. A distanza di cinque anni dalla fondazione e dal primo banco di prova delle elezioni del 2016, quando riuscì a eleggere due consiglieri comunali, si ripresenta ai nastri di partenza la lista civica "di ispirazione socialista, ma che raccoglie al suo interno amiche e amici che rappresentano diverse sensibilità".

Ieri sera, nella sede del comitato elettorale di Francesco Menna, a presentare la lista sono stati i coordinatori di Avanti Vasto, Luigi Rampa e Rocco Cerulli. "Si sono candidati - hanno affermato - donne e uomini che hanno deciso di dedicare una parte del proprio tempo per il bene della città".

Avanti Vasto "vuole focalizzare la sua attenzione in particolare sui temi del lavoro, che è uno dei pilastri fondamentali per il riconoscimento di dignità e di appartenenza alla collettività". "Altro tema su cui focalizzeremo le nostre energie sarà la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, una risorsa basilare per il futuro delle nuove generazioni. Più parchi verdi, più luoghi di aggregazione per i giovani e per i meno fortunati, meno consumo del suolo con implementazione delle 5 R (Recupero, Restauro, Riuso, Riqualificazione e Ristrutturazione). Lavoreremo, in attesa del nuovo, al potenziamento dell'attuale nosocomio, non dobbiamo disperdere il patrimonio di competenze, professionalità e umano degli operatori del nostro ospedale. Questi sono solo alcuni dei propositi, programmi e progetti per cui la lista Avanti Vasto si candida insieme a Francesco Menna per continuare ad amministrare la nostra amata città".

La lista - Questi i candidati di Avanti Vasto alla carica di consigliere comunale: Gabriele Barisano, Bruno Dolente, Addolorata Cavoto, Gabriella D'Angelo, Mauro Del Piano, Filoteo Di Laudo, Michele Di Santo Morelli, Nicola Di Stefano, Maria Antonietta Di Tullio, Noemi Franchella, Loredana Manso, Maria Molino, Luigi Moretti, Roberta Ortolano, Antonietta Reale, Anna Scafetta, Rosella Travaglini, Enver Abazov, Cinzia Alberico, Luciana Salvatore, Stefania Cistriani, Tommaso Mascitelli, Maria Di Croce.