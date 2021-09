Notaro: "Ballottaggio? Nessuna preclusione al dialogo, ma l’azione amministrativa deve cambiare"

Aperta al dialogo con tutti. Nessuna preclusione, che "non mi appartiene come persona. Non mi appartiene come civica, ma non mi appartiene neanche come Alessandra Notaro".

Dopo il primo turno delle elezioni comunali di Vasto del 3 e del 4 ottobre, "come io chiedo agli altri di mettersi al tavolo con me e di colloquiare e di parlare, noi saremo disponibili a metterci al tavolo con gli altri. Chiaramente non si può riproporre l'azione amministrativa avuta fino a questo momento. Bisogna cambiare passo, questo è certo", dichiara a Timeout Alessandra Notaro, candidata sindaca de La Buona Stagione, Vasto in Azione, Per Vasto e Vasto 5.0. "Ho sentito che qualcuno diceva: 'Noi saremo serenamente all'opposizione'. Io non voglio fare affermazioni come queste. Vasto ha bisogno di muoversi, Vasto ha bisogno di ripartire e ha bisogno del contributo di tutti, perché nelle differenze c'è la grande ricchezza".