I giovani vastesi del tiro a segno pronti per i Campionati Italiani a Milano

E' tempo di Campionati Italiani per i giovani vastesi del tiro a segno che si allenano all'Air Shooting Club di Vasto, guidati dal tecnico federale Giulio Di Tullio, e sono tesserati per il TSN Pescara. Dal 16 al 19 settembre, al Tiro a Segno Nazionale di Milano, si svolgerà la rassegna tricolore giovanile delle categorie juniores, ragazzi e allievi che vedrà, come accade ormai da tempo, la presenza di una nutrita rappresentanza abruzzese nelle gare individuali e a squadre.

Nella specialità pistola 10m aria compressa, categoria allievi, gareggeranno Alessio Di Nanno e Luciano Saturno. Giada Novelli, categoria ragazzi, sarà in gara nella pistola 10m aria compressa e nella pistola sportiva 10m. Ci sarà anche la sansalvese Greta Chioditti, che l'anno scorso ha conquistato il titolo italiano giovanissimi nella carabina aria compressa 10m. Per lei quest'anno c'è stato il passaggio nella categoria allievi che l'ha vista confermare la qualificazione alle finali nazionali.

Sarà in gara anche la squadra della carabina 3 posizioni 10m con Davide Di Nanno, Lorenzo D'Annibale e la pescarese Francesca Presutti. "E' una specialità molto faticosa ma altrettanto affascinante riservata alle categorie allievi e ragazzi - spiegano dall'Air Shooting Club Vasto - La gara è suddivisa in tre posizioni con una serie di colpi da tirare in ginocchio, a terra e in piedi. Questa squadra è la prima in Abruzzo a praticare questa specialità nell'aria compressa".

Dopo gli ultimi allenamenti di rifinitura i ragazzi partiranno per Milano dove punteranno ad ottenere ottimi risultati. Alla vigilia della competizione Maria Rosaria Iacovitti, presidente del sodalizio sportivo vastese, ha rivolto "l'in bocca al lupo" per l'appuntamento che li attende.