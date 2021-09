"Ascensore guasto da giorni nel secondo padiglione dell’ospedale"

Ascensore rotto da molti giorni all'ospedale di Vasto. Protestano alcuni utenti del San Pio da Pietrelcina per il disservizio che dura ormai da tempo.

L'ascensore si trova nel secondo padiglione, che ospita una serie di reparti della struttura sanitaria di via San Camillo de Lellis.

Gli operatori sanitari hanno chiesto alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti di intervenire per la necessaria manutenzione, che riguarderebbe i freni dell'impianto, e il conseguente ripristino di un servizio necessario per chi ogni giorno lavora in quel settore dell'ospedale. Fino ad ora, nessuna riparazione.