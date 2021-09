Via Buonanotte tra spaccature e buche: "Qui la strada sta cedendo e nessuno se ne fa carico"

Nel periodo in cui a Vasto è in corso, ormai da alcuni mesi, il rifacimento degli asfalti su una serie di strade urbane, i residenti di contrada Buonanotte si sentono cittadini di serie B.

La segnalazione, l'ennesima da alcuni anni a questa parte, arriva da un abitante della zona, Cesare Marino. "Queste foto - dice - sono state scattate nella parte superiore, vicino all'autostrada A14". Si vedono delle fenditure lunghe e profonde sulle parti laterali della sede stradale che stanno progressivamente cedendo. Il rischio è che si crei "un pericolo, in quanto ai ai due lati della carreggiata ci sono le scarpate", è l'allarme lanciato da Marino. "Tutta la strada è piena di buche e avvallamenti che rendono pericolosa la percorrenza. Con il traffico che, durante l'estate, è aumentato tantissimo, il fondo ha ceduto e ora temiamo che nei prossimi mesi, con l'arrivo delle piogge, dei pezzi possano franare".

Via Buonanotte è di proprietà del Consorzio di bonifica Sud di Vasto. "Abbiamo chiesto all'amministrazione comunale - racconta Cesare Marino - di acquisire la proprietà della strada, in modo da farci uscire da questa situazione di abbandono, ma ci è stato risposto che non è possibile perché la Regione avrebbe negato i finanziamenti per sistemarla. E così siamo nel limbo, nessuno pensa a noi".