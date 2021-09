Tour abruzzese per il ministro Garavaglia domani a Vasto, Sulmona e Roseto

Tour elettorale in Abruzzo per il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che domani farà tappa a Sulmona, Vasto e Roseto degli Abruzzi per sostenere i candidati sindaci del centrodestra.

Due appuntamenti a Sulmona per l'esponente leghista: alle 10,15 in piazza XX Settembre per incotnrare simpatizzanti e militanti; alle 11 conferenza stampa a Palazzo Sardi. Due iniziative anche a Vasto, dove alle 15,20 Garavaglia incontrerà gli operatori turistici al trabocco San Nicola e alle 16,15 i balneatori all'hotel San Giorgio. Alle 19 sarà al lido Mirella di Roseto degli Abruzzi per un'intervista pubblica.

Il 27 luglio il ministro era stato a San Salvo, dove aveva incontrato i sindaci dei comuni insigniti della Bandiera blu e poi aveva incontrato operatori turistici e rappresentanti di categoria.