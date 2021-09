Tartaruga in difficoltà in mare salvata da coppia di diportisti vastesi

Senso civico e buona volontà hanno permesso di salvare una piccola tartaruga in difficoltà in mare. Questa mattina, una coppia di diportisti in navigazione a circa tre miglia dalla costa vastese, ha avvistato in acqua il piccolo esemplare di caretta caretta di circa 30 centimetri di lunghezza. Inizialmente sembrava che la tartaruga fosse priva di vita ma, messa in un contenitore pieno d'acqua, ha ripreso a muoversi.

Per questo la coppia ha contattato la sala operativa della Guardia Costiera di Vasto, riferendo dell'avvenuto recupero e ricevendo indicazioni per la consegna dell'animale agli uomini del Circomare per completare l'operazione di salvataggio.

"Grazie al senso civico e alla sensibilità dei citati utenti del mare, è stato possibile salvare la piccola tartaruga, consegnandola, nel più breve tempo possibile, alle cure del Centro Studi Cetacei di Pescara - spiega in una nota il tv Stefano Varone, comandante del Circomare Vasto -. I biologi provvederanno a fornire le prime cure reidratando la tartaruga e iniziandole dovute terapie veterinarie per consentirne al più presto la guarigione e la restituzione al suo ambiente naturale".

La Guardia Costiera di Vasto "invita tutti i cittadini a voler sempre segnalare, con tempestività, tutti gli avvistamenti o eventuali spiaggiamenti di specie protette ferite o in difficoltà (tartarughe marine, delfini, cetacei, ecc.), al fine di poter attivare la rete di soccorsi e l'intervento immediato del personale specializzato, teso al salvataggio di queste specie, molte delle quali in via di estinzione".