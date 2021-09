Sportello di ascolto e distribuzione di vestiario: domani l’inaugurazione a Vasto

Si svolgerà martedì 14 settembre, alle 17, nel chiostro della Curia Arcivescovile di Vasto, l'inaugurazione di due nuove realtà a servizio della comunità. Sarà l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, a presiedere il taglio del nastro dello Sportello di ascolto "Patris Corde" e dello Sportello di distribuzione vestiario "Il mantello di San Martino".

Gli sportelli saranno gestiti da volontari, con l'impegno dell'associazione di promozione sociale Collegio Istonio, di Caritas Diocesana e della Diocesi Chieti-Vasto,.

Lo sportello di ascolto Patris Corde sarà ospitato nei locali di via Vescovado, 3 e aperto il 2° e 4° venerdì del mese dalle 15.30 alle 18. Lo sportello di distribuzione vestiario Il mantello di San Martino si trova in via Luigi Marchesani 32 e sarà aperto il lunedì dalle 15.30 alle 18 per la raccolta degli indumenti, mentre la distribuzione avverrà il venerdì dalle 15.30 alle 18.

Ad illustrare l'iniziativa è Don Nicola Fioriti, parroco di San Marco.