In via Maddalena auto finisce fuori strada e abbatte un palo della luce

Un'auto è finita fuori strada in via Maddalena abbattendo un palo della pubblica illuminazione. E' quanto avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la strada che collega la città a contrada San Lorenzo. L'uomo alla guida di un'Alfa Romeo ha perso il controllo della sua vettura, per cause in via di accertamento da parte della polizia locale, mentre percorreva il tratto in discesa della strada, poco prima dell'incrocio con via San Biagio.

L'auto è finita contro un palo in cemento della pubblica illuminazione, abbattendolo. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per l'uomo alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Per liberare la vettura dal palo e riportarla in strada è stato chiesto l'ausilio di un mezzo per il movimento terra.

La zona è stata messa in sicurezza e i tecnici si sono poi occupati di verificare il funzionamento della rete elettrica i cui cavi sono collegati al palo abbattuto.