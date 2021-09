Francesco Pio Zaccaria vince il Premio nazionale di design nautico: è sua la barca più bella

Si chiama Explorer il progetto di imbarcazione che si è aggiudicata il Premio nazionale di design nautico nella categoria studenti. L'autore è il vastese Francesco Pio Zaccaria, 25 anni, studente della facoltà di architettura dell'università d'Annunzio di Pescara.



Si è svolta sabato scorso al padiglione Becci del porto turistico di Pescara, la cerimonia del Premio nazionale di design nautico, organizzato dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara e giunto alla sua quarta edizione. Con il Premio, concorso di idee e progetti, si vuole dare un riconoscimento ai progetti di design più significativi ideati da professionisti e studenti che operano su tutto il territorio della comunità europea con la finalità di premiare i migliori tra quelli che arrivano all’attenzione del comitato organizzatore. Oggetto dell’edizione 2021 del contest, è stato Taxi boat: una barca entro i dieci metri, destinata al servizio di trasporto persone sia in acque interne che costiere. Ad aggiudicarsi il primo premio per la categoria studenti è stato il vastese Francesco Pio Zaccaria, 25enne studente di architettura alla d’Annunzio con la proposta Explore.



"L’idea all’origine - ha spiegato Zaccaria - è quella di poter ammirare scorci di paesaggio e percepire l’ambiante circostante, permeando la relazione tra utente, volume interno e spazio esterno. Explore è una combinazione di tecnologia, comfort ed eleganza uniti ad un carattere moderno con linee semplici e pulite che richiamano uno stile contemporaneo e allo stesso tempo classico. L’imbarcazione è destinata al trasposto persone in ambito costiero, lacustre, fluviale e lagunare, impiegata come taxi boat o tender d’appoggio a mega yacht".