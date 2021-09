Lavoratori pendolari, si rinnova il trasporto pubblico Vasto-Val di Sangro

Gli autotrasporti della Regione Abruzzo rinnovano il parco mezzi con due pullman di nuova generazione per Autoservizi Cerella srl, società del gruppo Tua (Trasporto unico abruzzese).

“Saranno a partire da lunedì prossimo, 13 settembre, entrambi utilizzati per il trasporto delle maestranze di Vasto dirette nella zona industriale di Val di Sangro. Uno servirà la Sevel e l’altro la Honda e le fabbriche dell’indotto Sevel”, si legge in una nota del vettore regionale. “Si tratta di due autobus Iveco Crossway da 13 e 12 metri, che oltra ad assicurare elevato comfort di viaggio, con alimentazione a gasolio versione euro 6.2, consentiranno collegamenti anche in maggiore sicurezza, in linea con le ultime e più aggiornate dotazioni riservate al trasporto pubblico locale”.

Un’altra novità sulla linea Vasto-Seve, dove “è di prossima sperimentazione un nuovo sistema di bigliettazione elettronica che favorirà da una parte il personale di esercizio nei controlli più efficaci e veloci, e dall’altra agevolerà l’utenza passeggera nei tempi di salita e di verifica del titolo di viaggio. Il nuovo metodo di bigliettazione offrirà la possibilità di acquistare i titoli di viaggio in abbonamento direttamente presso rivendite di tabacchi o comodamente dal proprio smartphone utilizzando la rete, semplicemente facendo una semplice ricarica della propria tessera”.