"Scuola Ritucci Chinni, ritardi dovuti alle difficoltà nel reperire i materiali"

"In cinque anni l'amministrazione comunale ha mantenuto la promessa di garantire sicurezza e prevenzione, lavorando senza sosta e con ogni possibile sforzo per appaltare e concludere cantieri per oltre cinque milioni di euro, rinnovando completamente tutte le scuole cittadine". Così l'amministrazione comunale di Vasto replica a Dina Carinci, candidata sindaca di M5S, ChiAmaVasto e Vasto d'amare, che ha criticato l'assessora alla Pubblica istruzione, Anna Bosco, per i ritardi dei lavori alla scuola Ritucci Chinni.

Secondo la Giunta Menna, "stanno proseguendo secondo un preciso cronoprogramma stilato con l’Ufficio tecnico e con la responsabile, ingegner Francesca Gizzarelli", si legge in un comunicato del municipio.

"Ricordiamo che gli interventi sono due: il primo di adeguamento statico, ormai in fase di conclusione, ed il secondo di efficientamento energetico che sta per iniziare. Abbiamo deciso di completarli entrambi quest’anno e non dividerli per evitare di riprenderli nuovamente. L’impresa sta lavorando nel rispetto del programma ma è indispensabile dover fare i conti su circostanze note a tutti, ossia il cambio delle condizioni di mercato ed il ritardo di approvvigionamento di materiali con cui si è dovuto fare i conti. Nessun genitore - sostiene l'amministrazione Menna - ha rappresentato motivi di protesta, bensì di comprensione e apprezzamento per l’impegno per una scuola che non ha mai visto impegno un intervento tanto cospicuo quanto fondamentale". La polemica di Dina Carinci "testimonia, per tempistiche e contenuto, solo un inutile attacco. La scuola Ritucci Chinni è e resterà sempre eccellenza per la nostra città e le inutili strumentalizzazioni danneggiano solo il buon nome della scuola. Cogliamo l’occasione per ringraziare le parrocchie dei Salesiani e di San Marco per l’impegno e i costi sostenuti per accogliere i nostri studenti".