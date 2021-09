"Scuola Ritucci Chinni non riapre a settembre, dall’assessora Bosco promessa non mantenuta"

"La Ritucci Chinni non riaprirà all’inizio dell’anno scolastico e i disagi per le famiglie degli alunni continueranno almeno fino a metà novembre, perché i lavori di ristrutturazione non sono stati ultimati nei tempi previsti". Lo afferma Dina Carinci, candidata sindaca di Movimento 5 Stelle, ChiAmaVasto e Vasto d'amare,

"È quanto si apprende dalla determinazione dirigenziale numero 816 del 7/09/2021 che proroga fino al 15 novembre il comodato d’uso delle aule presso l’Opera dei Salesiani. Il Comune provvederà, come controprestazione, al rifacimento del piazzale della struttura. Tutti contenti quindi, a parte alunni e famiglie. I lavori sono in ritardo e, a pagare - commenta Carinci - è sempre il solito Pantalone. In data 16 aprile 2021, sul sito del Comune, l’assessore Bosco aveva assicurato: 'Anche nel caso del plesso Ritucci Chinni garantiremo il rientro nelle classi di via Alcide De Gasperi entro settembre 2021'. La vicenda conferma che l’assessore Bosco non è in grado di garantire un bel niente, in perfetta sintonia con l’assessore ai Lavori pubblici, Forte, che non riesce mai a prevedere quando le opere avranno inizio e quando termineranno. Aspettiamo con ansia il 15 novembre 2021: riusciranno i nostri eroi - chiede Dina Carinci - a ultimare un’opera che ha accumulato così tanti inaccettabili ritardi?".