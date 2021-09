Vasto Marina, questa sera alle 21.30 il concerto dei "Senza Resa", cover band di Vasco Rossi

Nasce dall'auspicio di un'estate non destinata a finire con il mese di agosto, l'iniziativa di sabato 11 settembre, che vedrà l'esibizione dei "Senza resa", cover band ufficiale di Vasco Rossi, in concerto sul palco della rotonda di viale Dalmazia, a Vasto Marina, questa sera alle 21.30.

"L'estate non deve finire il 31 agosto". È quanto si augurano gli operatori del Consorzio Vivere Vasto Marina intenzionati ad "adoperarsi per godere degli spazi esterni e della bella Marina anche oltre i classici mesi di luglio ed agosto".

"L'estate non dura solo due mesi – sottolinea il presidente del Consorzio, Piergiorgio Molino - e tanto si può fare per valorizzare il nostro territorio tutto l'anno. Il compito del Consorzio è quello di sensibilizzare sia gli imprenditori che gli enti a credere nel settore turistico per lo sviluppo della nostra bellissima città".

Il concerto, organizzato e sponsorizzato dagli operatori del Consorzio e dall'amministrazione comunale, è gratuito.