Torna l’appuntamento con Vastophil: sarà un’edizione dedicata a Dante Alighieri

Torna, dal 14 al 19 settembre, l'appuntamento con Vastophil, storica manifestazione organizzata dal Circolo filatelico numismatico "Rino Piccirilli" di Vasto, presieduto da Giuseppe Galasso. L'edizione 2021, che si svolgerà a Palazzo d'Avalos, sarà nel segno di Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Tre annulli filatelici, dedicati a Inferno, Purgatorio e Paradiso della Divina Commedia, una mostra tematica, l'installazione di Miriam Melle e il convegno "Comunicare Dante", saranno occasioni da non perdere. Nel corso delle giornate, con l'allestimento dell'ufficio temporaneo di Poste Italiane al D'Avalos, ci saranno l'annullo per le Olimpiadi di Tokyo e quello dedicato a Remo Gaspari, nel centenario dalla nascita.

Programma

Martedì 14 settembre

- Ore 16,00 Apertura della mostra “Iconografia Dantesca” con esposizione filatelica, libri, cartoline, ed oggetti di collezionismo; oltre alle opere realizzate dagli alunni del Liceo Artistico “S. Orsola” di Roma dedicate alla Divina Commedia. Apertura della installazione in porcellana dell’artista Miriam Melle “O gloriose stelle...”

- Ore 17,30 Presentazione della emissione filatelica dedicata al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri e annullo speciale dedicato a “L’Inferno”

Mercoledì 15 settembre

- Ore 16,00 Apertura della mostra e Ufficio Temporaneo di Poste Italiane con annullo speciale dedicato a “Il Purgatorio”

Giovedì 16 settembre

- Ore 16,00 Apertura della mostra e Ufficio Temporaneo di Poste Italiane con annullo speciale dedicato a “Il Paradiso”

Venerdì 17 settembre

- Ore 9,00 Apertura della mostra, Convegno Commerciale e Ufficio Temp. di Poste Italiane con annullo speciale dedicato al WORKSHOP 2020 -2021- ILLUSTRARE DANTE del Liceo Artistico S. Orsola - Roma.

- Ore 16 ,00 Apertura della mostra, Convegno Commerciale e Ufficio Temp. di Poste Italiane con annullo speciale a tema Sport dedicato a “Olimpiadi di Tokyo 2020”

Sabato 18 settembre

- Ore 9,00 Apertura della mostra, Convegno Commerciale e Ufficio Temp. di Poste Italiane con annullo speciale dedicato al Convegno .

- Ore 9,30 Convegno “Comunicare Dante oggi: una sfida possibile” in collaborazione con Ordine Regionale Giornalisti e Ass. Stampa Vastese.

- Ore 16 ,00 Apertura della mostra, Convegno Commerciale e Ufficio Temp. di Poste Italiane con annullo speciale dedicato a “Remo Gaspari”.

- Ore 16,30 Assemblea dei Circoli Filatelici Abruzzo e Molise.

Domenica 19 settembre

- Ore 9,30 Apertura della mostra e del convegno commerciale.

- Ore 10,30 Visita guidata alla mostra (fino alle 12,30).

- Ore 13,00 Chiusura della manifestazione.