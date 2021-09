Giovanili e Prima Divisione: inizia la nuova avventura della Vasto Volley

Il nome Vasto Volley nel mondo sportivo cittadino evoca sempre bei ricordi. Ed è da qui, in un'estate che dopo le delusioni olimpiche ha visto i colori azzurri trionfare nell'Europeo femminile e con la squadra maschile in piena corsa nel torneo contintentale, che parte la nuova avventura sportiva in cui si fondono le esperienze di due società che bene hanno fatto negli ultimi anni. Grazie all'impulso di Giorgio Amorosi, della Amorosi Vollley, e fratel Michele Ciaffi e Vito Fiorillo, della Pallavolo San Gabriele, ecco che nasce la nuova Vasto Volley.

"Abbiamo deciso di fare questo balzo - spiega Giorgio Amorosi - dopo aver maturato otto anni di esperienza, per cimentarci nei campionati federali, a tutti i livelli giovanili e di Prima Divisione, competizioni in cui prima non avevamo mai militato". La nuova società sarà attiva sia con le squadre maschili che con quelle femminili, per avere una proposta pallavolistica completa.

L’estate 2021, con le tante e fortunate esperienze targate Beach On sulla spiaggia vastese, ha evidenziato "quanto sia importante lo sport come veicolo di aggregazione e formazione e l’opportunità che la Vasto Volley garantirà al territorio è frutto di questa considerazione", spiega la società vastese. Nel palazzetto del Nuovo Polo San Gabriele si alleneranno e giocheranno i bambini della S3 e le formazioni under 12, under 16, under 18 e di Prima Divisione.

E provengono anche dalle realtà sportive del beach volley i tecnici che guideranno le squadre della Vasto Volley. La Prima Divisione, l’under 18 e l’under 16 "faranno capo a Giuseppe Del Fra, tecnico che non ha certo bisogno di presentazioni, visto le sue innumerevoli presenze nelle più blasonate società pallavolistiche abruzzesi", spiega la società. Giorgio Amorosi accompagnerà Del Fra come secondo allenatore e si occuperà della supervisione di tutti i gruppi più piccoli, under 12 ed S3. A Elvira Tenaglia, a lungo punto di riferimento della pallavolo sansalvese, fortemente voluta dalla Vasto Volley, il compito di guidare i più piccoli della categoria S3 e l’under 12. A completare il roster dei tecnici ci sono due giovani allenatrici come Gaia Genovesi e Bibiana Moscariello, ex atlete della San Gabriele, vogliose di far bene in questa nuova veste da coach, impegnate anche loro con la categoria S3 e l’under 12.