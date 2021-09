Dina Carinci: "Io al ballottaggio. Ma se non andrò al secondo turno non appoggerò Menna"

Conta di andare al ballottaggio. Se non ci andrà, seguirà le indicazioni del gruppo vastese del Movimento 5 Stelle. Una cosa è certa: Dina Carinci non sosterrà, al secondo turno delle elezioni comunali di Vasto, il sindaco uscente, Francesco Menna.

La candidata sindaca di Movimento 5 Stelle, ChiAmaVasto e Vasto d'amare lo dice a Timeout: "Ho una certezza sulla quale proprio non si discute: quella che resterò all'opposizione, nel senso che non sono interessata a trattative su poltrone da chiunque dovesse sfidare Francesco Menna, né tantomeno sono interessata alle poltrone che potrebbe offrirmi il sindaco uscente. Ci tengo molto a dire questa cosa perché, neanche a farlo apposta, mi è arrivato ieri mattina un messaggio su WhatsApp che gira insistentemente in città ed è un messaggio dove si dice che è stato siglato un accordo fra me e Francesco Menna. Permettetemi, mi viene proprio da ridere. Questo messaggio indica due cose. Uno: che sono temuta. Due: che è uno dei pochi, pochissimi argomenti per screditarmi. Allora soltanto cittadini che non mi conoscono, che non hanno seguito il mio percorso politico possono credere a quel messaggio. La mia storia politica parla chiaramente".

"Per me, la decisione del gruppo è sovrana", di conseguenza, c'è già da ora "la certezza che l'appoggio a Francesco Menna non ci sarà mai, ma, qualora si decidesse di appoggiare l'altro candidato sindaco, non si farebbe mai e poi mai con uno scambio di poltrone".