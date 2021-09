"Punta Penna, la rete serve a delimitare il cantiere. A lavori finiti ripristineremo la balconata"

Il costone di Punta Penna "è un'area di cantiere, perciò è stato recintato". La precisazione è del vicesindaco di Vasto, Giuseppe Forte, che risponde così alle lamentele di un residente del quartiere Ater, Massimo Di Donato [LEGGI].

"Il Comune ha investito un milione e mezzo di euro per sanare quella zona, perché quel muro arriverà fino all'area sottostante l'Ufficio circondariale marittimo. Non solo. Lì sotto abbiamo trovato un letamaio, per non dire una discarica a cielo aperto, e abbiamo bonificato l'intera zona. È chiaro che c'è ancora un cantiere aperto. Quando il Comune ultimerà i lavori, di cui fino ad ora ha completato la prima parte per un importo da 750mila euro e la prima tranche del secondo lotto, ripristinerà la ringhiera, in modo che si possa tornare a godere del panorama sul mare. Rivolgo un invito - conclude l'assessore ai Lavori pubblici - a ricordare com'era prima quella zona e a considerare il lavoro che è stato fatto per mettere in sicurezza tutta l'area".