Si è spento a Perth Cesare Di Silvio: lunedì messa in suffragio a Vasto

Si è spento lo scorso 7 settembre a Perth, in Australia, Cesare Di Silvio, aveva 82 anni. Ha sempre vissuto in maniera profonda il legame con Vasto, terra delle sue radici, tornando in Italia ogni volta che poteva per abbracciare i suoi familiari e i suoi amici. Di Silvio lascia la moglie Michela D'Annunzio e i figli con i loro congiunti.

Per ricordarlo, per volontà dei cognati residenti in Italia, sarà celebrata una messa in suffragio anhe a Vasto, lunedì 13 settembre alle 19 nella chiesa di San Paolo apostolo.