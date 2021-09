Entra nel vivo la campagna elettorale: a Casalbordino nel weekend la presentazione delle liste

Entra nel vivo la campagna elettorale a Casalbordino in vista delle elezioni del 3 e 4 ottobre in cui i cittadini sceglieranno chi guiderà la città per i prossimi cinque anni. Sarà sfida a due tra Filippo Marinucci, sindaco in carica, e Alessandro Santoro. Cinque anni fa l'ex primario del San Pio ottenne la vittoria con il 40,19% (1729 voti), superando Santoro, 32,28% (1389 voti), Antinoro Piscicelli 23,12% (995 voti) - in questa tornata candidato come consigliere nella lista di Santoro - e Mariano Palma, 4,39% (189 voti).

La lista Sempre per Casalbordino, che con il dottor Marinucci vede candidarsi assessori e consiglieri uscenti e diversi volti nuovi, si presenterà ufficialmente alla città sabato 11 settembre alle 19.30, presso l'ex tiro a segno in via Alcide De Gasperi. Nell'occasione "sarà presentato ai cittadini il lavoro svolto nei cinque anni di amministrazioni e saranno illustrati i programmi per proseguire nell'azione a servizio della comunità" per cui viene chiesta la riconferma.

Domenica 12 settembre alle 19, in largo Palazzo Furii, sarà la volta dell'ingegner Alessandro Santoro e della sua lista Un nuovo Sole, "un progetto che nasce dalla convergenza delle forze che nelle ultime elezioni si sono presentate divise. L'obiettivo è quello di offrire una reale e concreta prospettiva di cambiamento e sviluppo per Casalbordino".

La squadra di Santoro punta su "un programma fatto non semplicemente di ordinarietà e manutenzioni ma di progetti di sviluppo ambiziosi ma realizzabili, grazie all'esperienza amministrativa ed alla competenza dei propri candidati. Siamo già al lavoro per concretizzare il cambiamento richiesto a gran voce dalla collettività, nei prossimi appuntamenti dettaglieremo puntualmente programma e progetti per Casalbordino", annuncia il candidato sindaco Santoro.