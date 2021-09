Bocchino (Lega): "Concorso per la polizia locale dimostra l’incapacità della Giunta Pd"

"Siamo alla terza graduatoria del concorso per l'assunzione di 15 agenti di polizia locale, una vera e propria barzelletta che conferma, per coloro che hanno ancora dei dubbi sull'operato dell'amministrazione uscente, l'incapacità amministrativa della Giunta targata Pd". Sabrina Bocchino, consigliera regionale della Lega, attacca a l'amministrazione Menna sugli intoppi della selezione per poliziotti municipali.

"Concordo in pieno con quanto dichiarato da Guido Giangiacomo, candidato della coalizione di centrodestra e sindaco di Vasto, ma rilancio e propongo di utilizzare questa campagna elettorale non solo per dare ai vastesi un governo che possa mettere la nostra città ai primi posti per investimenti, finanziamenti europei, strutture sportive, azioni culturali, ma come ulteriore fase di verifiche sulle defaillances amministrative di Menna & co., visti i nodi che stanno venendo al pettine".