Assolto l’investitore di Maria Barducci, la "nonnina dei cani"

I.G., l'automobilista che investì Maria Barducci, è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale. I fatti sono quelli del 7 luglio 2018, quando il 71enne investì la donna di 89 anni nota a San Salvo come "Nonnina dei cani" in via Istonia, di fronte alla villa comunale. L'anziana morì nell'ospedale di Pescara, dove era stata trasportata in eliambulanza, a causa delle gravi ferite riportate nell'investimento.

Il legale dell'imputato, l'avvocato Maria Grazia Tana, ha dimostrato che l'uomo non ha potuto "avvistare" in tempo la vittima e "di coglierne tempestivamente i movimenti attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile" perché quest'ultima "ha attraversato improvvisamente la strada, non sulle strisce pedonali ma dopo 6 metri, utilizzando un varco esistente tra due auto regolarmente parcheggiate, di cui la prima era una Jeep Renegade di altezza di m. 1,70 che impediva la vista del pedone".

Il pm Francesca Barbieri aveva chiesto la condanna a 16 mesi di reclusione nei confronti dell'uomo originario di Fresagrandinaria, ma residente a San Salvo. Ieri pomeriggio, il giudice Stefania Izzi ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato.