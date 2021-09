A Pollutri torna "Cantus Populi": "La gioia di cantare è ancora viva nel cuore di ogni corista"

Si è tenuta domenica 5 settembre nella riserva naturale Bosco di don Venanzio di Pollutri la seconda edizione di "Cantus Populi", rassegna corale presentata dal coro "I Sempre Giovani" di Pollutri.

Dopo un lungo lockdown, in occasione dell'evento, sette cori abruzzesi si sono riuniti: "I Sempre Giovani" di Pollutri, "Emozioni Antiche" di Casalbordino e Torino di Sangro, "La Fontana" di Cupello, "Aniello Polsi" e "Le Voci del Vastese" di Vasto, "San Salvo in... canto" di San Salvo e "Le Voci di Fiorinvalle" di Sant'Eusanio del Sangro.

"Una vera esplosione di gioia, di sorrisi, di voglia di stare insieme – si legge nel comunicato degli organizzatori - di cantare in coro... e di condividere un ottimo pranzo. Nonostante le difficoltà, si è riusciti a vivere un momento straordinario di coralità e di amicizia che mancava da troppo tempo, una giornata indimenticabile. Un plauso al presidente de 'I Sempre Giovani', Domenico Di Falco – sottolineano - per la perfetta organizzazione dell'evento e per il coraggio dimostrato nel superare tutti gli impedimenti durante il percorso organizzativo ed un grande abbraccio corale a tutti i partecipanti, che hanno dimostrato che la gioia di cantare è ancora viva nei cuori di ogni corista".