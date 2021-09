I sette capodogli: tre giorni con il Festival di ecologia e letteratura

Si terrà in tre località del Vastese, Vasto, Dogliola e Tufillo, dal 10 al 12 settembre, l'evento I sette capodogli, festival di ecologia & letteratura. Nel settimo anniversario dello spiaggiamento dei sette capodogli a Punta Penna, con il salvataggio di quattro esemplari, diverse associazioni, in collaborazione con le amministrazioni comunali, hanno organizzato una serie di appuntamenti "per non dimenticare mai e avere uno sguardo sul futuro".

Si inizia il 10 settembre a Vasto. Alle 18, alla Nuova Libreria in piazza Barbacani, ci sarà la presentazione di Animal Migrante (Hopi edizioni) con Misa Poltronieri e Valentina Fasola. L'11 settembre ci si sposta nell'entroterra. A Dogliola, in via Imbriani alle 10.30, appuntamento con Cento semi che presero il volo (Hopi edizioni) con Nicolas Panelli e Franco Sacchetti. Alle 17, in piazza San Rocco, Piccole mani lanciano vita, a cura del Teatro Simurgh. Bella stessa giornata, alle 19, nella Biblioteca comunale di Tufillo, presentazione di Il lupo (Ippocampo edizioni) con Massimo Pellegrini ed Ernano Marcovecchio. Domenica 12 settembre, alle 9.30, nel punto informazioni della Riserva (Ingresso Punta Aderci) ci sarà l'evento L'abbraccio tra terra e mare, nell'ambito del Life Calliope. Alle 19, alla Nuova Libreria, la presentazione di Al canto delle balene (Giunti edizioni), con Massimo Maggiari, Vincenzo Rizzi e Stefano Taglioli.

"Il Festival - spiegano gli organizzatori - è dedicato alla memoria di Luciano Lapenna", scomparso ieri a 68 anni. "Lapenna, nel 2014, era sindaco di Vasto e l'opera dell'amministrazione comunale fu meravigliosa per le operazioni di salvataggio, per le necroscopia del giorno dopo ad opera della Università di Padova, per il seppellimento dei tre capodogli deceduti e per il recupero immediato della spiaggia ai fini balneari e naturalistici".

Riproponiamo l'intervista all'ex sindaco Lapenna in quel 12 settembre 2014 che resterà impresso nella storia della città.