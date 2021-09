Con l’ottima prova a Sestriere Di Cicco si conferma nella top 10 nel Mondiale Supermoto

Daniele Di Cicco continua a viaggiare nella top 10 del Mondiale Supermoto 2021. Il pilota di Monteodorisio, portacolori del DDC Racing Team, è tornato dal weekend di gare al Sestriere con un balzo in avanti in una classifica che ora lo vede al 7° posto.

L'altitudine e le condizioni meteo instabili hanno messo a dura prova i piloti nelle due giornate di gare sul tracciato misto asfalto-sterrato. Dopo il decimo posto in qualifica, un violento temporale ha cambiato i piani di tutti i piloti. Di Cicco, che aveva corso già al Sestriere nel 2017 e 2018, aveva preparato una seconda moto con assetto da bagnato e, in gara, è riuscito a chiudere in 11ª posizione. Ancora meglio sono andate le cose nelle due prove di domenica, con il 9° posto nella fast race e la stessa posizione nella superfinal.

"Il circuito era davvero insidioso e pericoloso - ha commentato il pilota di Monteodorisio -. Avendo già corso qui sapevo a cosa andavo incontro e sono riuscito a gestirmi in tutte le prove senza rischiare e riuscendo a chiudere senza fare errori. L'esperienza ha senz'altro pagato, perchè diversi piloti sono caduti e commesso errori che gli sono costati caro. Torno a casa davvero contento".

Con i punti conquistati nella gara piemontese, Di Cicco sale al 7° posto a quota 138, avendo superato l'estone Patrick Pals, a quota 133. A guidare la classifica c'è il campione tedesco Marc Schmidt, seguito dal francese Thomas Chareyre e dall'austriaco Lukas Kollbacher. Ora manca l'ultima tappa a Castelletto di Branduzzo per chiudere al meglio il Mondiale 2021.