Lutto per la scomparsa di Lapenna, Pietrocola: "Almeno oggi basta con le grida starnazzanti"

Già nelle ore notturne, quando la notizia della morte di Luciano Lapenna inizia a diffondersi [LEGGI], la commozione è il sentimento che pervade il mondo politico vastese. E i profili social cominciano a riempirsi di ricordi. Il suo predecessore, Filippo Pietrocola, lancia un appello: "Almeno oggi e domani basta con le grida sguaiate e starnazzanti della campagna elettorale" e cita 'A livella, la celebre poesia di Totò: "Nuij simm' serie, appartenimm' a morte".

"Hai insegnato tanto a tutti", è il messaggio di cordoglio del sindaco di Vasto, Francesco Menna. "Continueranno ad accompagnarci il tuo sorriso, le tue telefonate, le tue riflessioni, la tua onestà", scrive su Facebook. "Ci hai educato alla politica, alla legalità, alla questione morale, ai temi fondamentali della politica. Spero un giorno di incontrarti di nuovo, magari insieme ad altre persone care per stare ancora insieme, per capire se alla fine era giusto così. Ti abbraccio maestro".

"Sgomento e profondo dolore per la morte dell'ex sindaco di Vasto, Luciano Lapenna" vengono espressi dall'amministrazione comunale. "Una grave perdita per l'intera comunità. Non ci sono parole per colmare il vuoto lasciato da un uomo sincero e sempre disponibile. Tutta l'amministrazione comunale si unisce al dolore della moglie Bianca, del fratello Patrizio e di tutta la famiglia". La Protezione civile di Vasto, che lui ha contribuito ad ampliare, pubblica la sua foto ufficiale di Lapenna nella Sala del Gonfalone del municipio e lo saluta con un semplice: "Riposa in pace sindaco".

Il presidente dell'Anci Abruzzo, Gianguido D'Alberto, e il direttivo riconoscono che "è stato punto di riferimento con equilibrio e capacità di rappresentare le istanze, le ansie, le passioni che i primi cittadini mettono nella loro missione. E’ stato il presidente di Anci Abruzzo dal 2014 al 2019", si legge in una nota. "Ha restituito ad Anci Abruzzo il suo ruolo di interlocutore istituzionale sia nella Associazione nazionale che nella interlocuzione con il livelli di governo della Regione Abruzzo e delle Province abruzzesi. I sindaci, al di là della loro appartenenza politica, parlano un comune linguaggio fatto di concretezza di chi deve rispondere alle esigenze primarie dei territori, le scuole, le strade, i servizi sociali per i più deboli, la valorizzazione turistica dei borghi. Lapenna ha saputo interpretare questa funzione con capacità che gli è stata riconosciuta da tutti".

Silvio Paolucci, consigliere regionale del Pd: "È stato un compagno di viaggio disponibile e determinato nella politica a favore dei territori. Con Luciano Lapenna scompare prematuramente un amico, un amministratore appassionato e una persona per bene, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare nel suo lungo percorso a servizio della comunità. Ci mancherà la sua apertura al dialogo e il suo modo sempre cortese e impegnato di mettere a frutto la sua esperienza e di guardare al futuro".

Marco Marra, consigliere comunale del Pd: "La notizia che non avrei voluto ricevere. questo maledetto male ti ha portato via senza permetterci un saluto come avrei voluto. Se ne va non solo un pezzo di storia della politica abruzzese, se ne va un amico con cui parlare di politica a 360 gradi, di cultura, di diritti civili, di ambiente, con una passione e un apertura che raramente ho trovato nel mio cammino politico. Un cammino che ho fatto con te in dieci anni di amministrazione e in tantissime battaglie portate avanti dentro e fuori le istituzioni. Mi mancherai Luciano, mi mancheranno quei momenti conviviali che con tanta generosità hai sempre saputo organizzare, perchè il rapporto umano è venuto sempre prima di tutto. Ciao compagno Luciano, amico di tante battaglie. Mi mancherai molto".

Anche gli avversari lo ricordano con parole velate di nostalgia. Per il senatore Gianluca Castaldi, Lapenna è stato "testimone attivo del suo tempo; un politico sempre attento alle esigenze delle persone. Non ci siamo frequentati molto, sia personalmente che politicamente, nonostante avessimo ruoli di peso e la stessa passione per una spiaggia vastese! Di quel poco ricordo un bel confronto sulle problematiche di Vasto e del vastese, nel mio ufficio, quando ho svolto il ruolo di sottosegretario di Stato e alcune giornate di fine estate, anni fa, passate insieme a Punta Penna. La sua passione, il suo rispetto verso le persone e verso le idee degli altri mi hanno sempre colpito così come la sua costante ricerca della 'soluzione'. Mi mancherai, mancherai al territorio. R.i.p. Luciano".

Giuseppe Tagliente, suo storico rivale con cui a settembre del 2020 aveva tenuto una conferenza stampa sui problemi del territorio, lo ricorda così: "Ciao, Luciano. Un avversario leale e onesto; un collega di cui ho sempre apprezzato il buonsenso, la capacità di mediazione, la solida preparazione, il rispetto per le istituzioni. La sua scomparsa priva questo nostro territorio d'uno degli uomini più rappresentativi".

Guido Giangiacomo, candidato sindaco del centrodestra: "Ti ho conosciuto quando giovanissimo praticante hai mosso i primi passi nella vita forense presso lo studio di mio padre. Successivamente le nostre vite politiche si sono ripetutamente incrociate. Avevi sempre un consiglio dettato dalla tua esperienza, dato con garbo, scambiavamo opinioni, spesso ci fronteggiavano con determinazione in Consiglio comunale ma sempre chiamandoci per nome come si conviene a due amici, avversari ma mai rivali. Sapevo della tua sofferenza ma rifiutavo di immaginare che avrei mai scritto queste righe. Riposa caro Luciano Lapenna nella pace che infondevi nelle persone che incontravi".

Alessandra Notaro, candidata sindaca de La Buona Stagione, Vasto in Azione, Per Vasto e Vasto 2.0: "Ciao Luciano.... salutarmi papà. Ho sempre avuto con lui un rapporto di grande rispetto e non solo per il ruolo che ha rivestito nelle istituzioni. Ho sempre apprezzato la sua pazienza, la sua capacità di mediazione e di andare oltre il suo credo politico nei rapporti personali. Luciano era un uomo senza nemici! Ricordo con infinita gratitudine il giorno della morte di papà, quando venne a casa nel pomeriggio e mi propose di trasferire la mattina dopo la sua salma nella sala consiliare del Comune di Vasto...restai senza parole e non riuscii a rispondere immediatamente...un gesto forte ma anche di immensa gentilezza... proprio come era Luciano . A Dio Sindaco. Un abbraccio a tutti i familiari".

Manuele Marcovecchio, consigliere regionale della Lega: "Il 23 agosto il mio ultimo messaggio: 'Spero che le cose vadano meglio per rivederti presto. Un abbraccio'. Non ho ricevuto risposta, e conoscendo il suo garbo ho compreso che sarebbe stato difficile ritrovarsi. Vasto e la Regione Abruzzo oggi perdono un uomo che ha servito, con onore, le istituzioni. Io, che gli volevo bene almeno tanto quanto ne volesse lui a me, perdo qualcosa di molto più caro".

"Mi mancheranno la sua passione, il suo equilibrio, la sua inquietudine, ma soprattutto il rispetto che mostrava verso amici e avversari politici, che ne hanno fatto uno dei testimoni scomodi del nostro tempo. Molo amato dalla sua gente, ma non sempre rispettato da tutti", dice Angelo Bucciarelli, che negli anni è stato esponente della Dc, poi della Margherita e del Pd, prima di approdare alla Buona Stagione. "Siamo stati anche avversari, senza mediazioni, ma sempre nel rispetto reciproco, C'è stato un periodo che non ce le siamo risparmiate, ma quando ci incontravamo, come quella volta in un ristorante vastese, lasciavamo da parte le ruggini e si scherzava, si rideva di noi stessi". "Ci siamo incontrati - ricorda - per l'ultima volta a Mottagrossa, una mattina di luglio, sulla spiaggia dove lui amava andare, da soli. Ci siamo parlati da amici, qualche amarezza, qualche disillusione, ci siamo ripetuti la frase 'che vuleme fa'?'. E poi, dopo di allora, il dolore della malattia".

"Svegliarsi e leggere della notizia che l’avvocato Luciano Lapenna non è più fra noi mi ha lasciata attonita nonostante sapessi che da tempo era malato", scrive Angela Pennetta, leader del movimento civico L'Arcobaleno. "Non dimenticherò mai di lui il tratto signorile, affettuoso e rispettoso che aveva nei confronti di mia madre Anna Maddalena Zimarino. L’ultima volta ci siamo incontrati al Curandero e a fatica gli si è avvicinato per omaggiarla. Arrivederci in un mondo migliore ad un Politico di razza".

Anche Gissi lo ricorda: "Ha svolto - afferma il sindaco, Agostino Chieffo - la sua attività politica e amministrativa con dignità, impegno, lealtà e profondo senso delle Istituzioni. In tutti lascia apprezzato il ricordo di una brava persona, profondamemte umana, cordiale, con spiccato senso dell'amicizia. Interprete del sentimento dell'intera comunità cittadina, l'amministrazione comunale di Gissi è vicina al dolore della famiglia e dei tanti che in vita ebbero modo di conoscerlo, di stimarlo e di volergli bene".

