Giochi bruciati, per il sindaco nessun dubbio: "Gesto premeditato, saremo inflessibili"

"Non faremo sconti a nessuno". Dura la reazione del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca a quanto accaduto stanotte: ignoti hanno dato fuoco ad alcuni giochi della villa comunale causando un danno di circa 40mila euro.

Per il primo cittadino non ci sono dubbi sulla mano dell'uomo: "È chiaro che l'incendio è stato appiccato e premeditato perché il materiale con cui è stato dato fuoco è stato portato qui con l'intento di far bruciare tutto".

Stando alle parole del sindaco nel suo intervento video, ci sarebbero delle immagini che stanno aiutando chi indaga sull'accaduto: "Non saremo in nessun modo flessibili, chiederemo che ci siano le giuste pene e che vengano ripagati i danni al patrimonio e a all'immagine. Ci costituiremo parte civile, ma non ci limiteremo a questo. Abbiamo già delle immagini e delle buone piste su cui lavorare".

L'incendio è l'ennesimo sfregio contro gli arredi della villa comunale riqualificati più e più volte. "È un atto delinqueziale gravissimo che ci ha lasciati atterriti tutti – ha detto poi Magnacca – Non ci saremmo mai aspettati un gesto simile che lascia un profondo interrogativo in tutti noi. È inacettabile, non possiamo farla passare come una ragazzata, è un gesto che la città non merita".