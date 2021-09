Fuoco nella notte nella villa comunale di San Salvo: incendiati i giochi

Un incendio ha distrutto questa notte i giochi della villa comunale di San Salvo. Le fiamme sono divampate dopo le 2, a dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto le alte fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto che hanno domato il rogo, ma numerosi giochi sono andati distrutti. L'area – a pochi metri di distanza dal chiosco chiuso da tempo – era stata riqualificata con nuovi arredi solo un anno fa, quando erano stati sostituiti i pezzi danneggiati dai vandali.

Grazie all'assenza di vento, fortunatamente, le fiamme non si sono estese agli alberi. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire, ma è difficile pensare che possa trattarsi di fiamme non appiccate intenzionalmente.

Nelle ultime settimane la villa comunale di San Salvo era tornata nel dibattito cittadino a causa del progetto che prevede l'abbattimento di 26 pini.