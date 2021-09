Finali nazionali target sprint, Domiziana Lanzillotti è vicecampionessa italiana

Risultati di rilievo per i giovani atleti vastesi che hanno partecipato nel fine settimana a Ravenna ai Campionati Italiani di target sprint, la disciplina che combina corsa e tiro a segno con la carabina.

Spicca la medaglia d'argento di Domiziana Lanzillotti nella categoria Allievi. La giovane vastese, alla sua prima stagione nel target sprint, ha collezionato ottimi risultati nelle gare interregionali fino a diventare vicecempionessa italiana facendo segnare anche la sua migliore prestazione.

Anche gli altri giovani vastesi, tesserati per il TSN Pescara, si sono qualificati per le finali degli Italiani di Ravenna. Gabriele Napoletano, nella categoria Juniores, ha chiuso al 6° posto con il suo record personale. Stesso risultato, il 6° posto in finale, per Davide Di Nanno nella categoria ragazzi, anche lui con il record personale. Nella stessa categoria si registra anche l'8° posto di Raffaele Carbone che ha migliorato il suo tempo di gara. Nella categoria Ragazze per il TSN Pescara si è fatta valere anche Francesca Presutti, arrivata 4ª. Risultato di tutto rispetto anche per la staffetta mista, con Davide Di Nanno e Francesca Presutti che si sono piazzati al 6° posto assoluto.

A Ravenna, dove sono scesi in gara tutti i migliori atleti del target sprint italiano, ad accompagnare la spedizione vastese sono stati il tecnico Marco La Verghetta e Giulio Di Tullio, presidente dell'Air Shooting Club Vasto.

A conclusione dell'esperienza tricolore hanno espresso la soddisfazione per i risultati ottenuti e i complimenti ai ragazzi che, dopo aver brillato durante tutta la stagione, hanno concluso l'annata agonistica con piazzamenti di prestigio a livello italiano.