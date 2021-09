Soccorso in mare, a Vasto Marina terminato il corso per conduttori di moto d’acqua

Intensa giornata di attività ieri a Vasto Marina dove, nell'area del Lido Fernando, si è concluso il corso per conduttori di moto d'acqua organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento e dalla Compagnia del Mare Lifeguard. Gli istruttori Claudio Tenisci e Paolo Sorgente hanno dato ai partecipanti al corso tutte le nozione teorico-pratiche per poter effettuare operazioni di soccorso con le moto d'acqua, mezzi che trovano sempre più impiego nelle operazioni di salvataggio e in quelle di pattugliamento e prevenzione in mare.

"Siamo molto soddisfatti di aver organizzato questo corso a Vasto che ci proietta già verso la prossima stagione balneare", spiega Luigi Di Silverio, referente di zona della Lifeguard. "Avere sul territorio dei brevettati per l'utilizzo delle moto d'acqua consentirà di aumentare la capacità operativa e, di conseguenza, il livello di sicurezza sulle nostre spiagge".

Alle attività erano presenti anche Fernando Sorgente, presidente della locale sezione della Società Nazionale di Salvamento, e Cristian Di Santo, titolare della Lifeguard. "I nostri istruttori - aggiunge Di Silverio - hanno guidato i nuovi operatori in tutte le possibili attività in cui è richiesto l'impiego della moto d'acqua che, anche nel Vastese, nelle passate stagioni estive si è rivelata un mezzo importante per particolari soccorsi". Sono state simulate le operazioni di recupero di persone in mare e di soccorso utilizzando la barella gonfiabile. Al termine della giornata di addestramento sono stati rilasciati i brevetti di conduttore di moto d'acqua.