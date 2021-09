D’Elisa si allea col centrosinistra: "Centrodestra diviso. Ho scelto un progetto per la città"

Del suo passaggio dal centrodestra al centrosinistra si vociferava da almeno un mese. La conferma arriva dall'elenco ufficiale dei candidati della lista civica Moderati per Vasto: Alessandro d'Elisa è capolista della nuova formazione politica centrista che appoggia il sindaco uscente, Francesco Menna. E se tra i suoi ex alleati del centrodestra non sono mancate frecciatine ironiche, la presentazione delle liste aiuta a calmare (almeno momentaneamente) gli animi, visto che c'è stato un transito opposto, altrettanto clamoroso: Nicola Tiberio, per dieci anni assessore della Giunta Lapenna e consigliere comunale di maggioranza con l'amministrazione Menna, si è accasato con la Lega [LEGGI].

D'Elisa replica a coloro che parlano di scelta incoerente: "Il mio impegno resta nel civismo, come nei cinque anni trascorsi. Un civismo rappresentato dalla lista Moderati per Vasto, che ha scelto la progettualità attraverso la stesura e la sottoscrizione di un programma condiviso per la nostra città volto a superare questo periodo di grande crisi economica e sanitaria. Sono convinto che la progettualità debba prevalere sulle divisioni". E le divisioni sono quelle della coalizione di cui d'Elisa ha fatto parte dal 2016: "Che il centrodestra sia diviso è un dato di fatto. Ed è un problema del centrodestra".

A chi gli fa notare che è stato, fino a qualche settimana fa, oppositore dell'amministrazione Menna, risponde: "Mi alleo con la città, non con Francesco Menna. Quando gli elettori mi hanno dato un ruolo di opposizione, l'ho svolto con impegno nell'interesse di Vasto e, allo stesso modo, mi impegno ora in un progetto per la città. Sul mio santino elettorale ho fatto scrivere: prima Vasto. In sintesi, con il mio gruppo vogliamo dare priorità alle famiglie e a tutto ciò che è bene comune rispetto alle divisioni".