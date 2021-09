Cadono calcinacci dal viadotto Histonium, transennato il marciapiede sottostante

Un'altra caduta di calcinacci dal viadotto Histonium, nel centro di Vasto. Stamattina la polizia locale è intervenuta in corso Mazzini per transennare e applicare il nastro segnaletico a un tratto di marciapiede al di sotto del ponte. Affisso anche un cartello che indica ai pedoni di passare sul lato opposto.

Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo per i necessari controlli di sicurezza. Il distacco ha riguardato sono parti superficiali del cavalcavia. Non si sono resi necessari restrigimenti di corsia su corso Mazzini.

Non è il primo distacco di calcinacci dal viadotto, costruito nel 1984, che collega via Crispi e la zona di piazza Verdi con via Conti Ricci e la circonvallazione Istoniense. Di recente, è già successo nel 2017 [LEGGI] e nel 2018 [LEGGI]. Lo scorso anno un avvallamento della sede stradale costrinse il Comune chiudere temporaneamente un tratto di corsia [LEGGI].