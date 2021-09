"Apriamoci. Anche quando ci chiudiamo in noi stessi, Dio non smette di cercarci"

"Apriti, perché abbiamo a che fare con un Dio che è aperto e che vuole che noi ci apriamo". Questa è l'esortazione di don Domenico Spagnoli nell'appuntamento di oggi con la rubrica Il granello di senape.

"Che bello - dice il parroco di Santa Maria Maggiore, a Vasto - conoscere un Dio che apre tutti i sentieri pur di venirci a incontrare, un Dio che già conosce come raggiungerci, anche nelle vie del dolore e della sofferenza, anche quando noi ci chiudiamo in noi stessi Dio non smette di cercarci". La relazione col Signore serve "per imparare ad ascoltare ciò che ci fa bene e a superare quelle tentazioni di tristezza".