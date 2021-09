Lunedì nella chiesa di Santa Maria Incoronata l’ultimo saluto a Francesco Mancini

Saranno celebrati lunedì 6 settembre i funerali di Francesco Mancini, 51 anni, da tutti conosciuto a Vasto come Franchino, morto lo scorso 1 settembre. Il rito funebre si terrà alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Incoronata a Vasto.

La Procura della Repubblica di Vasto, che sta conducendo un'indagine per far luce sulle cause della sua morte, dopo l'autopsia eseguita questa mattina a Chieti, ha dato il via libera per la restituzione della salma ai familiari che hanno così potuto predisporre quanto necessario per l'ultimo saluto.

E a Vasto Marina, sulla panchina vicino a cui Franchino è stato trovato nella mattinata di mercoledì privo di sensi, sono state portare delle rose rosse.

L'autopsia. Questa mattina all'ospedale clinicizzato di Chieti è stato il dottor Pietro Falco, incaricato dalla Procura, ad eseguire l'esame autoptico. Il decesso del 51enne non è stato per "cause naturali", come era stato ipotizzato dagli inquirenti nella giornata di mercoledì, ma a provocare la morte di Mancini è stato "un trauma cranico-encefalico". Il medico legale ora avrà 60 giorni per consegnare la sua relazione alla Procura, valutando anche gli esami eseguiti al San Pio, dove Mancini era stato trasportato dopo essere stato trovato privo di sensi in viale Dalmazia e dove, nel primo pomeriggio, è morto. Saranno elementi che, unitamente alle immagini delle telecamere della zona e alle testimonianze, potranno ricostruire quanto accaduto.