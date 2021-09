Amministrative Vasto 2021, ecco tutti i candidati

È il giorno di chiusura per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Sono sei i candidati alla carica di sindaco in campo nella sfida elettorale. A contendersi la poltrona più importante di Palazzo di Città saranno Dina Nirvana Carinci (ChiAma Vasto), Annarita Carugno (Ora rispetto per tutti gli animai), Guido Giangiacomo (centrodestra), Francesco Menna (centrosinistra), Alessandra Notaro (La Buona Stagione), Angela Pennetta (L'Arcobaleno).



TUTTI I CANDIDATI

- Candidato sindaco: DINA NIRVANA CARINCI



Movimento 5 Stelle: Marco Gallo, Matteo Bisceglia, Sabrina Bosco, Carmine Ciliberti, Alessandra Corvino, Marianna D'Addario, Samantha D'Annunzio, Adelina Della Penna, Mario Di Ilio, Marino Di Santo, Elvis Ettore Di Tieri, Maria Fanti, Mauro La Rocca, Mario Lemme, Francesco Paolo Manna, Cesario Mucci, Maurizio Pandolfi, Tisbe Nicoletta Pellicciaro, Sebastian Racano, Massimo Sabatini, Silvio Sallese, Marco Stampone, Giovanni Zappone, Linda Zara

ChiAma Vasto: Michele Acquarola, Barbara Andreoli D'Alessandro, Domenico Barone, Lorenzo Bevilacqua, Stefano Cannarsa, Bogdan Ilie Cercel, Chiara Cianciosi, Giuseppe Consalvi, Maria Grazia D'Ettorre, Cristian Di Domenico, Rosella Di Falco, Cristian Di Lello, Carmela Di Muzio, Teresa Maria Di Santo, Francesco Ferruccio, Luca Fracassi, Maria Cristina Greco, Vincenzo Lemme, Domenico Salvatorelli, Loretta Sciorra, Carlo Serafini, Francesco Stivaletta.

Vasto d'Amare: Marco Cannarsa, Simone Coppa, Gigio D'Ercole, Enzo Di Filippantonio, Simone Di Santo, Claudio Di Vincenzo, Massimiliano Fiore, Lucilla Gentile, Marianna Malossi, Giulia Messere, Andrea Monni, Vittorio Ramundi, Marco Ranieri, Fernanda Ruzzi, Rosezia Stella, Liliana Tana.

- Candidato sindaco: GUIDO GIANGIACOMO

Forza Italia: Alessandro Aisler, Annamaria Antenucci, Lorenza Carlucci, Michele Cianci, Antonio Colaneri, Felicia D'Errico, Luca Del Casale, Silvia Della Penna, Elia Maria Di Ciano, Armando Dolente, Massimo Mastrangelo, Francesco Saverio Meale, Giovanna Meo, Donatella Monaco, Antonio Monteodorisio, Luigi Biagio Nardella, Orlando Palmer, Yari Perrotti, Andrea Ragni, Filomena Romano, Michele Sallese, Filippo Smerilli, Anna Maria Samantha Stampone, Maria Cristina Stivaletta.

Fratelli d'Italia: Concetta Katia Basilico, Gabriele D'Ugo, Antonella De Santis, Antonio Del Borrello, Veronica (detta Veronica) Della Penna, Filippo Di Crisci, Simona Di Rosario, Daniela (detta Pavone) Di Salvo, Marina Di Santo, Filomena Di Sarno, Nicola Diella, Michele Gileno, Adriano Greco, Antonio Grimaldi, Otino La Palombara, Sara Magagnato, Giuseppe Marchioli, Roberto Mascia, Francesco Prospero, Giuseppe Saraceni, Marco Scarpone, Elisabetta Sigismondi, Vincenzo Suriani, Francesca Traini.

Lega: Sabrina Bocchino, Stefania Banica, Grazia Bosco, Michele Cappa, Gabriele Cerulli, Francescopaolo D'Adamo, Luigi Del Casale, Francesco Del Prete, Marco Di Totto, Candida Donatone, Anna Simona Contino, Genny Dragoni, Ermanno Falone, Giuseppina Li Bergolis, Lorenzo Luciano, Roberto Marino, Fabio Pio Molino, Sandro Riganelli, Nicola Ronzitti, Giuseppe Soria, Francesco Tana, Nicola Tiberio, Francesca Valentini.

Vasto Futuro: Michele Benedetti, Antonio Borromeo, Amanda Yadaris, Leonard Cantero, Maria Caporale, Giovanni Colangelo, Concetta Di Vairo, Giuseppe Fallica, Nicandro Antonio Primiano Gambuto, Luca La Verghetta, Luciana Marazzato, Umberto Marinozzi, Angela Molisani, Antonio Pezzotta, Entela Plaku, Francesco Reale, Incoronata Ronzitti, Nicola Rotondo, Issam Saidani, Marco Sallese, Stefania Saviello Salsano, Sonia Vicoli, Vincenzo Toscani, Tiziana Corrada Trebisonda, Mirco Valentini.

Movimento Vasto: Eugenio Angelozzi, Annamaria Convertini, Pietro di Castri, Giuliana Di Marco, Cinzia Di Paolo, Simone Fizzani, Antonella Mancini, Sebastiano Marchesani, Alex Mastroberardino, Marco Palazzone, Antonio Perre, Michele Provicoli, Giuseppe Rucci, Carlo Ruggiero, Lidia Salvatore, Mariella Sapuppo, Mario Stanisci, Antonio Tarantino.

- Candidato sindaco: ANGELA PENNETTA

L'Arcobaleno: Barbara Maragna, Alfredo Graziano, Maria Liberatore, Alessandro Del Bonifro, Angelica Leporini, William Ciccarone, Franca Cardone, Pietro Buontempo, Claudia Castelli, Biagio Santoro, Debora D'Attilio, Antonio Marchesani, Sandra Mariani, Emanuele Scampoli, Maria Daniele, Francesco Rinaldi, Roberta Castelluccio, Roberto Gualtieri, Antonella Denise Longo, Teodoro Bevilacqua, Loredana Cau, Antonietta Grasso, Franca Battista, Nicola Zimanglini.

L'orizzonte è Vasto: Francesco Storto, Simona D'Ercole, Alessandro Panicciari, Claudia Vozi, Maurizio Cuccheri, Concetta Lamelza, Santo Nocerino, Lucrezia Pezzullo, Vincenzo Mariani, Grazia Lamelza, Matteo Rinaldi, Raffaelina Caccavale, Francesco Ascione, Vincenza Scuteri, Francesca Del Villano, Antonella D'Antuono, Angela Cannizzaro.

IN AGGIORNAMENTO