Amministrative 2021, i candidati ai nastri di partenza nei Comuni del Vastese

L'ultimatum per la presentazione delle liste elettorali alle 12 scatta anche in altri 8 Comuni. Fino a questo termine non sono esclusi colpi di scena dell'ultimo minuto. Infatti, da sbrogliare, ci sono ancora le intricate situazioni di alcuni paesi chiamati al rinnovo del consiglio comunale. Il pezzo sarà aggiornato durante la mattinata con i dati in arrivo dai singoli comuni.

A Casalanguida confermata la ricerca del secondo mandato da parte di Luca Conti così come Filippo Marinucci a Casalbordino. A Dogliola, invece, Rocco D'Adamio corre per il terzo mandato con Dogliola Futura, dovrà spuntarla contro Giovanni Giammichele, ex primo cittadino del paese e suo ex vicesindaco durante la prima legislatura, che guida la lista Dogliola Rinasce.

CARUNCHIO

Carunchio per le libertà

Candidato sindaco: Gianfranco D'Isabella

Candidati consiglieri:

CASALANGUIDA

Casalanguida. Il paese che vogliamo

Candidato sindaco: Luca Conti

Candidati consiglieri: Andrea Ricotta, Giuseppe Menna, Marianna Colantonio, Mariagrazia Palmitesta, Gloria Colantonio, Donato Di Croce, Walter Menna, Franco D'Annunzio, Stefano Tornese, Antonio Del Vecchio

CASALBORDINO

Sempre per Casalbordino

Candidato sindaco: Filippo Marinucci

Candidati consiglieri: Umberto D'Agostino, Gianluigi Staniscia, Carla Zinni, Francesco Di Cocco, Valeria Bucciarelli, Enzo Palena, Alessandra D'Aurizio, Amerigo Tiberio, Paola Basile, Pierluigi Molisani, Antonietta Forina, Maurizio Di Rito

CELENZA SUL TRIGNO

DOGLIOLA

Dogliola Futura

Candidato sindaco: Rocco D'Adamio

Candidati consiglieri: Alessia Della Porta, Veruska Di Paolo, Giovanni Frisco, Nicola Pasciulli, Antonella Maria Piedigrossi, Sandro Scafetta, Stefano Severo

Dogliola Rinasce

Candidato sindaco: Giovanni Giammichele

Candidati consiglieri:

LENTELLA

SCERNI

Scerni Protagonista

Candidato sindaco: Daniele Carlucci

TUFILLO

In aggiornamento