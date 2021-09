Poesia, arte e cultura a Palazzo Furii con l’associazione culturale Nuovo Umanesimo

Sono ripartite con la presentazione di La Penna insonne, ultimo volume di poesie di Giorgia Teresa Di Lullo, le attività dell'associazione Culturale Nuovo Umanesimo di Casalbordino. "La cultura nella nostra società ha, o almeno dovrebbe avere - sottolineano dal sodalizio in un comunicato - un ruolo fondamentale, e mai come in quest'epoca buia e drammatica è vitale per le nostre comunità, così come preziosa è la poesia".

Ripartire con una serata dedicata al volume della Di Lullo, socia, sostenitrice dell'associazione e "generosa nel devolvere l'intero ricavato della vendita dei suoi libri ad iniziative benefiche e solidali - affermano - è stata una tappa piacevole e naturale”. Nella suggestiva cornice di Palazzo Furii, nel centro storico di Casalbordino, Nuovo Umanesimo ha dato vita ad una bella e vivace serata. "Vibrante e commovente - si legge nel comunicato - la lettura delle poesie dell'autrice cui ha fatto da cornice la mostra dei quadri di Bianca Benedetti particolarmente apprezzati. Intenso e profondo il racconto e il dibattito tra Giorgia Teresa Di Lullo e la professoressa Simigliani dell'associazione Culturale Nuovo Umanesimo a cui ha partecipato anche il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci ed un nutrito gruppo di attenti spettatori".

La serata si è chiusa con "l'auspicio di poter continuare ad animare il centro storico di Casalbordino con ulteriori eventi culturali, e dando appuntamento a Giorgia Teresa Di Lullo al prossimo anno per la presentazione della preannunciata raccolta poetica dall'emblematico titolo La Cura".