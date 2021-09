Morte di Mancini, indagato un giovane per omicidio preterintenzionale

Un 28enne di Vasto è indagato dalla Procura della Repubblica di Vasto per la morte di Francesco Mancini, da tutti conosciuto come Franchino. La Procura lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio preterintenzionale. Dalle indagini della polizia di Vasto sembrerebbe esserci stata una spinta che ha fatto cadere il 50enne a terra.

Gli uomini del commissariato di via Bachelet nelle scorse ore hanno raccolto immagini di telecamere e testimonianze per ricostruire quanto accaduto tra la serata di martedì e la mattina di mercoledì, quando Mancini è stato trovato privo di sensi in viale Dalmazia. Soccorso dal 118 è poi morto al San Pio.

"Le indagini serviranno a fare piena luce su quanto accaduto - spiega l'avvocato Antonello Cerella, difensore del 28enne -. Questa mattina siamo stati in Procura per il conferimento dell'incarico dell'autopsia" che sarà effettuata domani, sabato 4 settembre, dal dottor Pietro Falco a Chieti. L'esame autoptico servirà a chiarire se c'è un nesso tra la caduta e il successivo decesso e a dare ulteriori elementi agli investigatori per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.