L’UniTre Vasto presenta il concerto SwinGum ai Giardini d’Avalos

Sarà un interessante concerto a chiudere l'anno accademico 2020/2021 dell'Università delle Tre Età di Vasto, di cui restano ancora sospese le attività didattiche in presenza. Sabato 4 settembre alle ore 21.30 si terrà il concerto SwinGum (Swing Internazionale) nei Giardini di Palazzo d’Avalos. In caso di maltempo l'evento si terrà in Pinacoteca.

Sul palco "il trio composto da Alessandra Santovito - voce, Domenico Mancini - violino, Osvaldo Caruso - chitarra. Tutto lo swing d’autore strumentale e vocale dagli anni ’30 e ’40 verranno raccontati attraverso un viaggio nel tempo e nello spazio, al ritmo dondolante, coinvolgente ed energico dello swing - si legge nella presentazione del concerto -. Un repertorio emozionante che spazia dai celeberrimi brani del panorama americano dei primi decenni del secolo scorso fino agli indimenticabili successi italiani come Mille lire al mese o Un bacio a mezzanotte, per arrivare ai successi dello swing contemporaneo interpretati da grandi artisti come Mina, Sinatra e Conte".

Il Presidente e il Direttivo dell’Unitre di Vasto "invitano tutta la cittadinanza a partecipare secondo le norme vigenti in materia di contenimento della pandemia, muniti di Green pass e documento, senza prenotazione e fino ad esaurimento posti".