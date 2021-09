Il TT Vasto si rinforza con la russa Ivanova, Comparelli: "Puntiamo al salto di categoria"

Tra conferme, partenze e nuovi arrivi, la squadra femminile del Tennistavolo Vasto si sta preparando all'inizio della nuova stagione in serie A2. Continueranno a difendere i colori della società vastese Giulia Ciferni, campionessa Italiana di 3ª categoria in carica, e l'italo-moldava Ecaterina Mardari. Non ci saranno la capitana della stagione 2020/2021, Claudia Carassia, che per motivi professionali ha deciso di giocare con la sua società di casa, il Novara, e mancherà la vastese Margherita Cerritelli che è approdata alla PG Frassati di Napoli. Per tentare l'accesso a quei playoff per la A1 sfuggiti l'anno scorso è arrivata la russa Sofia Ivanova.

"Abbiamo inteso rinforzare la squadra con l’ingresso di Sofia, under 21 dal talento cristallino che si è subito integrata con le altre ragazze - spiega Paolo Caserta, allenatore e direttore tecnico del TT Vasto - . Conoscendone il valore, avendola affrontata lo scorso anno nella squadra del Muravera dove militava, abbiamo fatto ricadere la scelta su di lei proprio motivando il suo arrivo con la manifestata volontà di raggiungere nell’anno in corso, l’obiettivo Play Off".

Non nasconde le ambizioni per questa stagione il presidente Stefano Comparelli. "Vogliamo raggiungere il salto di categoria contestualmente alla finalizzazione della realizzazione del progetto del centro Tecnico Federale di Vasto e quindi puntiamo a portare il massimo campionato nella futura ed imminente struttura che stiamo cercando creare in città. Contiamo di svolgere lì il concentramento affidatoci dalla Federazione che vede in programma l’ultima giornata di calendario proprio nella città di Vasto il giorno 20 marzo 2022. Una nuova casa in grado di accogliere anche i sostenitori che osserviamo crescere e appassionarsi a questa disciplina anno dopo anno".

La stagione di serie A2 inizierà il 3 ottobre in Sardegna a Norbello presso la Palestra Comunale di Via Azuni nella quale "le atlete del TT Vasto affronteranno le prime due giornate di calendario affrontando nell’ordine prima la compagine dell’Ausonia Enna e subito dopo la squadra dell’Eureka Roma. A seguire il Concentramento di Napoli in data 14 novembre e Roma il 19 dicembre e ad anno nuovo gli ultimi due appuntamenti di Reggio Calabria e Vasto".