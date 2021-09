La biografia del neuroscienziato originario di Fraine, Guido Brunetti, tradotta in francese

Sono stati pubblicati in francese la vita, le opere e il pensiero di Guido Brunetti, il neuroscienziato originario di Fraine. Si tratta di un ampio e articolato profilo che appare sulla Encyclopédie Book Wiki e comprende: la biografia, un commento critico, la sua concezione trinitaria della persona, i titoli dei suoi libri con un breve compendio, cenni sulle sue poesie e le onorificenze.

La pubblicazione di questa biobibliografia in lingua francese, dopo l’inserimento di Guido Brunetti nell’elenco dei maggiori autori di neuroscienze al mondo, rappresenta la sua definitiva consacrazione internazionale come "umanista-scienziato" e come scrittore.

"È stata una sorpresa emozionante – ha dichiarato Brunetti – Essere tradotto in una lingua tra le più parlate e belle in tutto il mondo è per me un grande onore che mi riempie di gioia e di gratificazione". Il merito? "Eredità genetica, valori e principi affettivi, morali e spirituali ricevuti da mio padre e mia madre ai quali va il mio commosso e imperituro amore filiale. Sentimenti di gratitudine anche verso mia moglie, Anita, la quale mi ha sempre sostenuto attraverso un’assidua e preziosa collaborazione".