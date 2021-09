Se n’è andato Franco Mancini, per tutti "Franchino": persona semplice e sempre sorridente

Il suo volto era uno di quelli che in città conoscono tutti. Franco Mancini, per tutti semplicemente Franchino, era una persona umile e allegra, che viveva la vita con estrema semplicità e un velo di malinconia che ogni tanto si poteva leggere nei suoi occhi. Mancini ha avuto un malore mentre era sul lungomare di Vasto Marina, è stato soccorso da sanitari del 118 e dalla polizia ma, dopo il ricovero al San Pio, è deceduto per cause naturali. Aveva 50 anni.

La notizia della sua morte ha fatto velocemente il giro della città. Ne vengono ricordate l'allegria e il grande cuore. Tante le realtà, in particolare sportive, dove Franchino si impegnava per collaborare, riuscendo ad entrare in empatia con le persone, superando ogni possibile barriera e diffidenza iniziale. Lui riusciva a relazionarsi e dare fiducia a tutti, magari anche a chi si avvicinava a lui non proprio con l'intenzione di tendergli una mano.

Venerdì sarà il giorno dell'ultimo saluto a Franchino, l'amico di tutti.