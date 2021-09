Scomparsa di Irma Perrotti, "Cuore pieno di tristezza ma anche di profonda gratitudine"

Si sommano in queste ore i messaggi di cordoglio per la scomparsa della responsabile dei Servizi culturali del Comune di Vasto, Irma Perrotti. Unanime il dolore e il ricordo della cortesia e della gentilezza della funzionaria che per tanti anni è stata punto di riferimento del settore culturale vastese.

"La notizia dell’improvvisa scomparsa di Irma ci addolora profondamente e ogni parola in un triste momento come questo può risultare inadeguata e insufficiente. Per questo esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro affetto ai familiari, ai colleghi e a tutte le persone a lei vicine con tutti coloro che le hanno voluto bene e che la stimavano per il suo operato umano e professionale che svolgeva con autentica passione. Abbiamo il cuore pieno di tristezza ma anche di profonda gratitudine. Che tu possa riposare in pace Mimma", scrivono i rappresentanti e gli attivisti del Movimento 5 Stelle Vasto che esprimono la vicinanza a per tutti coloro che la conoscevano e l’amavano.