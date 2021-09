Gli ex giocatori dell’AS Gissi in campo nel ricordo di Vincenzo Genovesi e Antonio Reale

"L'amicizia senza tempo". Parole che racchiudono il senso della giornata vissuta dagli ex giocatori dell'AS Gissi "protagonisti di grandi imprese a cavallo degli anni '80 e '90, hanno voluto dedicare al compianto Vincenzo Genovesi, uomo di sport e storico Presidente della compagine gissana e all'indimenticato bomber Antonio Reale", spiegano gli organizzatori dell'evento sportivo.

A Vasto, sabato 28 agosto, nonostante il tempo inclemente ed alla presenza dei mister Nicola Basilico e Alfonso De Filippis, si sono sfidati due rappresentative che, a tratti in modo spettacolare, hanno onorato il ricordo di due grandi uomini di sport, simboli di generosità, passione e amore per il calcio. L'incontro, per la cronaca, è finito in pareggio 3-3 con le reti di Massimo Tallarino (doppietta) e Mario Pomponio per gli Arancioni e di Enzo Menna (doppietta) e Nicola Di Filippo per i Bianchi".

Dopo la partita, con grande commozione, sono state consegnate delle targhe ricordo a "Domenico, figlio del Presidente Genovesi, ed a Laura, moglie di Antonio, che nelle parole di ringraziamento hanno sottolineato la straordinaria forza del valore dell'amicizia che da oltre trent'anni lega questo gruppo straordinario.

Oltre le parole, come hanno rimarcato Giuseppe De Cillis, successore di Genovesi, e Domenico Naccarella, estremo difensore e grande amico del bomber Reale, ritrovarsi ancora dopo trent'anni testimonia che l'amicizia, quella vera, è un valore senza tempo".